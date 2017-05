Feuer in Meckelfelder Doppelgarage

thl. Seevetal. Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr ist in der Straße Bohnenkamp in Meckelfeld eine Doppelgarage ausgebrannt. Zeugen bemerkten die Rauchentwicklung an dem freistehenden Gebäude und alarmierten die Feuerwehr. Als diese eintraf, brannte die massiv gebaute Doppelgarage bereits in voller Ausdehnung. Ein in der Garage abgestellter VW Scharan brannte ebenfalls aus.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund zehn Minuten unter Kontrolle. Vor der Garage abgestellte Fahrzeuge sowie das Einfamilienhaus auf dem betroffenen Grundstück wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Hinweise zur Brandursache gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei hat den Garagenkomplex für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04105 - 6200 bei der Polizei zu melden.