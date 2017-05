Flüchtling nach Randale in die Psychiatrie eingewiesen

thl. Seevetal/Stelle. Ein 41-jähriger Flüchtling hat am Sonntag die Polizei beschäftigt. Gegen 13.25 Uhr wurden Beamte zunächst in die Unterkunft an der Straße Am Bauhof in Hittfeld gerufen. Dort hatte der montenegrinische Staatsangehörige in der Gemeinschaftsküche randaliert und Küchengeräte durch den Raum geworfen. Der 41-Jährige war stark alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 4,3 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der Mann in der letzten Zeit häufiger für Streitigkeiten in der Unterkunft gesorgt hatte, wurde er in Absprache mit dem Landkreis Harburg in eine andere Unterkunft nach Stelle umquartiert.

Dies sorgte allerdings nur kurz für Entspannung. Gegen 17 Uhr rief der Sicherheitsdienst der Unterkunft in Stelle die Polizei, weil der 41-Jährige dort Mitarbeiter angreifen wollte und andere Flüchtlinge beleidigte. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Sein Alkoholpegel lag mittlerweile bei 3,6 Promille. Nach Begutachtung durch einen Arzt wurde der Mann auf Anordnung des Landkreises in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.