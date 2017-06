Ford S-Max nachts geklaut

thl. Neu Wulmstorf. Ein Ford S-Max im Wert von rund 35.000 Euro ist in der Nacht zu Dienstag von einem Parkplatz am Auering gestohlen worden. Der Wagen wurde gegen 19.30 Uhr letztmalig gesehen. Am Dienstag gegen 6.45 Uhr bemerkte der Halter dessen fehlen. Das Kennzeichen lautet SE - JH 1709.