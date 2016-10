Frontalcrash nach Ausweichmanöver

thl. Tostedt. Ein 48-jähriger Mann war am Dienstag gegen 15.40 Uhr auf der Straße Unter den Linden in Richtung Buchholz unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm stoppte und versuchte, mit seinem Audi dem vor ihm stehenden Ford Fiesta auszuweichen, indem er links an ihm vorbei zog. Hierbei streifte er den Wagen jedoch noch seitlich und prallte im Anschluss frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Glücklicherweise blieben alle drei Fahrzeugführer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 13.000 Euro.