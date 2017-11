Führerschein sichergestellt - Polizei sucht Unfallstelle

thl. Tostedt. Die Polizei hat am Mittwoch den Führerschein eines 81-jährigen Mannes sichergestellt. Gegen 0.30 Uhr fiel er den Beamten dadurch auf, dass er mit seinem Wagen an der Kreuzung B3/B75 (Trelder Berg) mehrere Grünphasen lang nicht losfuhr. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte er verwirrt. Er gab an, jemanden in Tostedt abgesetzt zu haben und nun nicht mehr zu wissen, wo er genau sei.

Am Fahrzeug entdeckten die Polizisten frische Unfallspuren. Der Mann konnte jedoch keine Angaben dazu machen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle des Landkreises muss nun darüber entscheiden, ob der Mann weiter am Verkehr teilnehmen darf.

Unabhängig davon sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einem Unfall machen können, der sich in der Nacht im Raum Tostedt ereignet hat. Die Telefonnummer lautet 04182 - 28000.