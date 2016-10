Fußgänger (13) von Pkw angefahren

thl. Winsen. Am Freitag, gegen 18.50 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hansestraße/Schlossring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Der 64-jährige Fahrer eines Pkw Audi wollte von der Hansestraße kommend nach links abbiegen und übersah hierbei einen 13-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der 13-Jährige wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Er wurde durch den Unfallfahrer ins Krankenhaus gebracht und dort nach ambulanter Behandlung entlassen. Am Pkw entstand Sachschaden.