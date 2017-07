Fußgänger angefahren

thl. Neu Wulmstorf. Am Dienstagvormittag gegen 10.40 Uhr beabsichtigte ein 53-Jähriger aus der Samtgemeinde Hollenstedt von der Lindenstraße in die Schützenstraße abzubiegen. Der Mann übersah dabei eine 57-jährige Fußgängerin aus Hamburg und fuhr die Frau an. Diese erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.