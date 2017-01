Fußgänger angefahren in Tostedt

thl. Tostedt. In Höhe der Esso-Tankstelle an der B75 überquerte ein Mann (41) am Mittwochabend die Straße und wurde dabei vom VW Golf einer Fahranfängerin (20). Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Gutachter soll jetzt den Unfallhergang rekonstruieren.