Fußgänger läuft vor Pkw

thl. Seevetal. Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, betrat ein 60-jähriger Mann die Winsener Landstraße in Fleestedt. Dabei achtete er nach bisherigen Erkenntnissen nicht auf den fließenden Verkehr und wurde vom Pkw einer 51-Jährigen erfasst. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.