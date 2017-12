Fußgängerin angefahren

thl. Tostedt. Auf der Bahnhofstraße ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Fußgängerin überquerte gegen 20.30 Uhr die Bahnhofstraße an der Einmündung zur Kastanienallee, als ein 20-Jähriger mit seinem Audi, von der Kastanienallee kommend, nach links in die Bahnhofstraße einbog. Der Mann bemerkte die Frau zu spät und traf sie frontal mit seinem Wagen.