Gabelstapler aufgerichtet

Feuerwehr half Flurfördergerät "auf die Beine" / Fahrer verletzt

Dumm gelaufen: Beim Entladen seines mit Zaunlatten beladenen Trucks unterschätzte der niederländische Fahrer das Können seines Gabelstaplers. Aufgrund eines Übergewichtes kippte das Arbeitsgerät vorne über. Dabei zog sich der Fahrer eine Platzwunde zu und musste ambulant behandelt werden.Die Feuerwehr rückte an, stützte den Stapler zunächst an, um die Zaunlatten per Hand abzuladen. Anschließend richteten die Retter das Fahrzeug mit Hilfe von Treckern wieder auf.