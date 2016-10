Ganze Serie von Pkw-Aufbrüchen

thl. Seevetal. Eine ganze Serie von Pkw-Aufbrüchen hat sich in der Nacht zum Mittwoch im Bereich Fleestedt ereignet. Die Tatorte lagen in den Straßen Im alten Dorfe (2x), Lütwarnsweg, Dorfstraße und Osterkamp. In allen Fällen hatten es die Täter ausschließlich auf im Auto zurückgelassene Wertsachen abgesehen. Gesamtschaden: mehrere Tausend Euro.