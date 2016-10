Ganze Serie von Pkw-Aufbrüchen

thl. Buchholz. In der Nacht zu Donnerstag sind in Buchholz mehrere Pkw aufgebrochen worden. Dabei hatten es die Täter in allen Fällen auf hochwertige "Ersatzteile" abgesehen. Aus verschiedenen BMW-Modellen im Wilhelm-Raabe-Weg, im Lehmkuhlskamp, in der Straße Am Kattenberge sowie in der Feldblumenstraße und in der Straße Heinsahl. Dabei erbeuteten die Täter Navigationsgeräte, Airbags, ein Autoradio und eine Docking-Station. Bei einem BMW im Vaenser Weg und einem Mercedes C220 im Matthias-Claudius-Weg gingen die Unbekannten leer aus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.