Gas- und Bremspedal verwechselt

thl. Seevetal. Relativ glimpflich ging am Mittwoch ein Unfall auf der Straße Bei den Hünengräbern aus. Gegen 10 Uhr musste eine Frau (50) mit ihrem Pkw an der Einmündung zur Horster Landstraße verkehrsbedingt halten, als ein 84-Jähriger mit seinem Pkw unvermittelt auf den Wagen der Frau auffuhr. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. Gegenüber der Polizei gab der Senior an, er habe das Gas- und Bremspedal verwechselt.