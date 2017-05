Gegenverkehr in Neu Wulmstorf übersehen

thl. Neu Wulmstorf. Eine 54-jährige Frau hat am Sonntag gegen 14.50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße verursacht. Die Frau wollte mit ihrem Opel Astra aus Richtung B3 kommend nach links in die Straße Kiebitzmoor abbiegen. Hierbei übersah sie einen 44-jährigen Mann, der ihr auf einem Motorrad entgegenkam. Im Einmündungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, die Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenssumme wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.