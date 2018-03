Gesuchter Räuber sitzt in Haft

thl. Tostedt. Jetzt haben sie ihn doch! Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen klickten am Samstagmittag für einen 24-jährige Tostedter im Bereich des Hamburger Hauptbahnhofes die Handschellen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Wiederstand. Er kam in eine Hamburger Haftanstalt, wo er jetzt auf seine Gerichtsverhandlung wartet. Wie das WOCHENBLATT berichtete, steht der 24-Jährige im Verdacht ein Fahrzeug in seinen Besitz gebracht und im Anschluss versucht zu haben, einen Pizza-Lieferdienst in Buchholz zu überfallen. Eine erste Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter am Morgen nach den Taten im Bereich Dohren/Tostedt blieb erfolglos.