Getränkemarkt in Meckelfeld überfallen

thl. Seevetal. Am Dienstag gegen 21.35 Uhr betraten zwei maskierte Männer den Rewe-Getränkemarkt an der Glüsinger Straße. Einer der Männer bedrohte den 19-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte das Geld aus der Kasse. Nachdem der Unbekannte mehrere hundert Euro ergriffen hatte, flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Der Angestellte alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen einleitete. Die Männer konnten jedoch unerkannt entkommen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- ca. 180 cm groß

- schlanke Statur

- komplett schwarz gekleidet, mit längerer Jacke

- maskiert mit schwarzer Sturmhaube

- bewaffnet mit einer schwarzen Pistole



Täter 2:

- etwas kleiner als Täter 1

- kräftige Statur

- komplett schwarz gekleidet

- maskiert mit schwarzer Sturmhaube

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am Dienstagabend verdächtige Personen im Bereich des Rewe-Marktes an der Glüsinger Straße gesehen haben, um Hinweise unter Tel. 04181 - 2850.