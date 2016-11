Golffahrer ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut

ce. Hanstedt. Die Autokennzeichen waren gefälscht, das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert, und der Fahrer hatte keinen Führerschein - das alles stellte die Autobahnpolizei Winsen fest, als sie am Freitagabend in Hanstedt einen Golf kontrollierte. Der aus dem Landkreis Harburg stammende Mann am Steuer hatte zudem Kokain und Opiate zu sich genommen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.