Große Schäden im Landkreis Harburg nach Unwetter

Große Schäden hat ein Unwetter angerichtet, dass am Freitagabend über den Landkreis Harburg zog. Besonders betroffen war die Gemeinde Seevetal, Einsätze für die Feuerwehren gab es aber auch in der Elbmarsch, Jesteburg, Rosengarten und Winsen.Gegen 20 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Leitstelle in Winsen ein, und dann ging es Schlag auf Schlag. Durch sintflutartige Regenfälle liefen insbesondere in Hittfeld und Umgebung zahlreiche Keller voll. Zudem wurden mehrere Straßen überflutet, darunter auch die A1, die in Höhe der Anschlussstelle Hittfeld vorübergehend gesperrt werden musste. In einer Bahnunterführung bei Emmelndorf stand das Wasser über einen Meter hoch. Aus einem bis zu den Fenstern versunkenen Fahrzeug musste die Fahrerin befreit werden. Alle Seevetaker Wehren waren im Einsatz und wurden von Kollegen aus Rosengarten, Tostedt und Hanstedt unterstützt. Für Löscharbeiten an einem brennenden Pkw auf der A7 wurden Feuerwehrleute schließlich aus dem Unwettereinsatz herausgelöst und auf die Autobahn entsandt.Insgesamt arbeiteten die Feuerwehren des Landkreises Harburg in der Nacht zu Samstag über 150 Einsatzstellen ab. Am Samstagmorgen mussten die Seevetaler Wehren nach Durchzug eines Unwettergebietes erneut zu mehreren Einsätzen ausrücken.