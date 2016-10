Gullideckel in Autoscheibe

thl. Maschen. Ein Unbekannte hat am Donnerstag zwischen 19 und 23.35 Uhr vor einem Restaurant in der Straße Alter Postweg einen Gullideckel aus der Fahrbahn gehoben und diese in die Scheibe der Fahrerseite eines Mini-Cooper geworfen. Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt. Die Hintergründe der Tat sind bisher völlig unklar. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter Tel. 04105 - 6200 entgegen.