Gut gerüstet auf dem Weg zur Party?

Am Samstagnachmittag wurde auf der A7 in Richtung Hamburg in Höhe Garlstorf ein Pkw aus dem Kreis Pinneberg kontrolliert. In dem Fahrzeug fanden die Beamten 60 Flaschen teilweise hochwertiger Spirituosen (Champagner, Whisky, Vodka). Gut gerüstet auf dem Weg zu einer Party oder Diebesgut? Fahrer und Beifahrer, die polizeilich bestens bekannt sind, machten zur Herkunft der Flaschen fadenscheinige unglaubwürdige Angaben. Die Herkunft der Spirituosen konnten sie nicht nachweisen. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. Aufgrund der Gesamtumstände wurden die Flaschen sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Kontrollort entlassen.