Heizöl lief aus

thl. Neu Wulmstorf. Am Donnerstag, gegen 8.15 Uhr, ereignete sich auf der Rudolf-Diesel-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann hatte mit seinem Pkw samt Anhänger ein Grundstück verlassen. Auf dem Anhänger befand sich ein ungesicherter Behälter mit 500 Litern Heizöl. Beim Einbiegen in die Straße kippte der Behälter um und fiel auf die Fahrbahn. Hierbei liefen rund 100 Liter des Heizöls aus. Ein Teil des Öls gelangte auch in die Oberflächenentwässerung.

Neben der Feuerwehr und der unteren Wasserbehörde wurde auch eine Spezialfirma angefordert, um Fahrbahn und Entwässerungssystem von dem Öl befreien. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.