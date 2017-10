Hochwertiges Fahrrad geklaut

thl. Seevetal. Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Samstag ein hochwertiges Elektrofahrrad. Der 17-jährige Besitzer stellte das Rad gegen 15.40 Uhr an einem Supermarkt in der Straße Am Saal ab. Als er nur zehn Minuten später zurückkehrte, war das Fahrrad bereits weg. Das auffällige, gelbe Rad der Marke "Flitzbike" hat einen Wert von 6.000 Euro.