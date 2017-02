Hoher Schadenbei Einbruch

thl. Rosengarten. Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 18.40 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straßen Weidengrund in Nenndorf eingedrungen. Was geklaut wurde, ist noch unklar. Die Täter hinterließen aber allein einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. • Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich unter Tel. 04181 - 2850.