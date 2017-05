Hungriger Automarder

thl. Over. Der Porsche eines 43-jährigen Seevetalers wurde in der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntagabend aufgebrochen. Das Fahrzeug war in der Straße Alter Elbdeich abgestellt. Entwendet wurde eine Sonnenbrille und etwas Bargeld. Eine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Tafel Schokolade verspeiste der Täter noch vor Ort.