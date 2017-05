Josthof: Brandursache weiter unklar

Nach dem Brand zweier Reetdachhäuser des Josthofes am vergangenen Freitag gibt es noch keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache. "Noch Brandtag waren Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes vor Ort, um sich ein erstes Bild zu machen. Hierbei kam auch ein Brandmittelspürhund zum Einsatz. Konkrete Feststellungen wurden aber nicht getroffen", so Polizeisprecher Jan Krüger.Heute (Dienstag) werden die Beamten gemeinsam mit einem Sachverständigen weiter nach Spuren in der Brandruine suchen. Krüger: "Aufgrund des massiven Schadens und der Größe des Objekts kann dieses Spurensuche noch mehrere Tage in Anspruch nehmen."Lesen Sie dazu auch: