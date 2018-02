Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

thl. Salzhausen. Eine 14-Jährige wollte am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr die Hauptstraße in Höhe der Kirche überqueren. Sie nutzte eine Lücke zwischen zwei von links kommenden Fahrzeugen und lief los. Hierbei übersah sie aber, dass sich auf der Fahrspur in Richtung Luhmühlen ebenfalls ein Pkw näherte. Der Wagen erfasste die Jugendliche und schleuderte sie zurück auf die Fahrbahn. Die 14-Jährige erlitt diverse Prellungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.