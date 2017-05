Kameras bei Einbruch in Tötensen geklaut

thl. Rosengarten. Mehrere Kameras sowie ein Laptop sind in der Nacht zu Donnerstag bei einem Einbruch in ein Büro und Fotoatelier an der Hamburger Straße in Tötensen gestohlen worden. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist noch unklar. Die Diebe ergriffen die Geräte und flüchteten aus einem Fenster. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Tel. 04105 - 6200.