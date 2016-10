Keine Beute, hoher Schaden

thl. Handeloh. Unbekannte wollte am Montag gegen 4 Uhr einen Geldautomaten aus einem Edeka-Markt in der Straße Am Markt stehlen. Dazu benutzten sie zwei Fahrzeuge, von denen mindestens eines geklaut war. Allerdings wurden die Täter durch Zeugen gestört und flüchteten ohne Beute zu Fuß. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 Euro.