Kettensäge und Nivelliergerät gestohlen

thl. Marxen. An der Straße Uhlenbergfeld kam es in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen zu einem Pkw-Aufbruch. Ein VW Transporter, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus stand, ist von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Täter hatten das Schloss der Schiebetür überwunden, um an die Ladefläche zu gelangen. Aus dem Fahrzeug stahlen sie eine Kettensäge und ein Nivelliergerät. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.