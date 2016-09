Kind wurde in Winsen von Auto angefahren

ce. Winsen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 12.05 Uhr in Winsen, als ein Kind laut Zeugenangaben mit seinem Fahrrad den Gehweg der Lüneburger Straße in Richtung Hansestraße befuhr. Beim Überqueren der Hansestraße wurde es von einem einbiegenden Fahrzeug erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt. Sowohl der Autofahrer als auch das Kind entfernten sich von der Unfallstelle. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte wenig später ermittelt werden, konnte sich aber nach eigenen Angaben nicht an den Unfall erinnern. Das Kind wurde am Sonntag von der Polizei ausfindig gemacht.