Kinder wurden beschossen

thl. Seevetal. Eine Gruppe von Kindern (12, 12, 13 und 13 Jahre alt) ist am Montagabend gegen 20.45 Uhr am Kreisverkehr in der Horster Landstraße in Maschen aus einem fahrenden Autos heraus mit einer Softair-Waffe beschossen worden. Drei der Kinder wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW handeln, in dem vier Männer gesessen haben sollen. Die Täter hielten gar nicht erst an, sondern flüchteten direkt nach den Schüssen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem BMW machen können. Hinweise an Tel. 04105 - 6200.