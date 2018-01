Kinderwagen entwendet

thl. Seevetal. Einen Kinderwagen entwendeten unbekannte Täter in der Alten Bahnhofstraße in Maschen. Der blaue Wagen der Marke Lusso (Typ City) war in einem Gemeinschaftsraum im Keller des Hauses abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 04105 - 6200.