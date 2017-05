Kleintransporter in Hanstedt aufgebrochen

thl. Hanstedt. Ein Kleintransporter, der in der Soltauer Straße stand, ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 23 und 5.45 Uhr schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein Navigationsgerät, ein Lasermessgerät sowie diverse Werkzeuge von der Ladefläche des Transporters. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.