Klettergerüst auf Buchholzer Spielplatz angezündet

ce. Buchholz. Mit einem Brandbeschleuniger zündete ein Unbekannter am Samstag gegen 23 Uhr ein Holzklettergerüst auf dem Spielplatz Reiherstieg/Ecke Amselweg in Buchholz an. Durch einen vorbeifahrenden Autofahrer wurde das Feuer schnell bemerkt und gelöscht. Der Brandstifter konnte fliehen.