Kühlschrank ging in Flammen auf

thl. Garstedt. Ein brennender Kühlaschrank, der an der Rückseite einer Doppelgarage in der Straße Heidering stand, rief die Feuerwehren Garstedt und Wulfsen auf den Plan. Erste Meldungen, dass in der Garage ein Fahrzeug brennen würde, bestätigten sich nicht. Die Feuerwehren löschten den Brand und suchten die Garage per Wärmebildkamera nach eventuellen Glutnestern ab.