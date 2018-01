Kurze Abwesenheit ausgenutzt

thl. Buchholz. In ein Haus in der Straße Rabenhorst brachen Diebe am Dienstagnachmittag ein. Dazu nutzten sie die nur etwa einstündige Abwesenheit der Geschädigten. Die Täter entkamen mit etwas Schmuck durch die zuvor aufgebrochene Terrassentür.