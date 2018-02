Ladendieb ohne Führerschein

thl. Tostedt. Am Dienstagnachmittag kam es in zwei Einzelhandelsgeschäften zu Diebstählen von Bargeld. Zwei Männer hatte die Geschäfte an den Straßen Unter den Linden und Bahnhofstraße betreten und die Kassiererinnen jeweils in ein Gespräch verwickelt. Während ein Mann die Angestellten ablenkte, griff der zweite in die Kasse und erbeutete jeweils ein paar Geldscheine.

Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte gegen 16.20 Uhr einen 46-jährigen Hamburger als mutmaßlichen Dieb stellen. Der Mann war mit einem Wagen mit Hamburger Kurzzeitkennzeichen unterwegs. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Wagen nicht auf ihn zugelassen war, wurde er zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.