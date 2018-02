Ladendiebe flüchten und verletzen Detektiv

thl. Neu Wulmstorf. Am Mittwoch gegen 20.15 Uhr versuchten drei Männer zwei randvolle Einkaufswagen aus dem Rewe Markt an der Bahnhofstraße zu schieben, ohne die Waren zu bezahlen. Der 46-jährige Ladendetektiv wurde auf die drei Männer aufmerksam und stoppte sie am Ausgang. Plötzlich versuchten die Diebe jedoch zu flüchten. Es entwickelte sich eine Rangelei. Zwei der Männer kamen davon, einen 41-jährigen Mann konnte der Detektiv festhalten.

Bei dem Handgemenge wurden der Detektiv und der Beschuldigte leicht verletzt. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Das Trio hatte Haushaltswaren im Wert von rund 1.400 Euro in den beiden Einkaufswagen verstaut. Die Beute ließen die beiden Flüchtigen zurück.