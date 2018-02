Lagercontainer aufgebrochen

thl. Buchholz. In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in das umzäunte Betriebsgelände einer Baufirma an der Zunftstraße eingedrungen. Die Täter hatten hierzu den Gitterzaun aufgeschnitten. Auf dem Gelände brachen sie insgesamt neun Container auf und erbeuteten mehrere Sägen, eine Tauch- und eine Dieselheizpumpe. Ein auf dem Firmengelände abgestellter Transporter wurde ebenfalls aufgebrochen.Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.