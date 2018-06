Polizei gibt Tipps, wie man sich in den Ferien schützt

Sommerzeit - Urlaubszeit. Damit die Rückkehr aus den schönsten Wochen des Jahres nicht unschön endet, gibt die Polizei Tipps, wie man sein Eigentum schützen kann. "Langfinger machen keinen Urlaub", weiß Walter Johanßon, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Harburg. "Und wenn die Abwesenheit der Hausbewohner offensichtlich ist, wittern Einbrecher ihre große Chance." Dabei ließen sich viele ungebetene Gäste bereits durch einfache Schutzmaßnahmen abschrecken. Dazu gehören:• die Beseitigung aller möglichen Auf- und Einstiegsmöglichkeiten, wie z.B. Leitern und Mülltonnen• das Verschließen sämtlicher Türen und Fenster• Bekannte oder Nachbarn bitten, regelmäßig den Briefkasten zu leeren• Zeitschaltuhren, die zu unterschiedlichen Zeiten Rollläden öffnen und schließen sowie unterschiedliche Beleuchtungsquellen an- und ausschalten, suggerieren die Anwesenheit der Bewohner• keinen Abwesenheitshinweis auf dem Anrufbeantworter hinterlassen• eine vorhandene Alarmanlage scharf schalten• keine Wertsachen im Haus aufbewahren"Auch auf der Fahrt in den Urlaub sowie am Urlaubsort ist Vorsicht geboten", warnt Walter Johanßon. Deswegen sollte man z.B. sein Reisegepäck mit geschlossenen Adressanhängern versehen, damit potenzielle Straftäter auf Flughäfen oder Bahnhöfen nicht die Adresse des Besitzers erfahren können. Wer mit dem Auto fährt, sollte darin keine Wertsachen zurücklassen. "Auch wer das Fahrzeug nur kurz verlässt, sollte zudem immer den Zündschlüssel abziehen, das Lenkradschloss einrasten lassen sowie Fenster, Türen und Schiebedach verschließen", so Johanßon. Und: Nicht zu viel Bargeld mitnehmen und niemals nur auf ein Zahlungsmittel verlassen.Weitere wertvolle Tipps gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de sowie in der Broschüre "Langfinger machen niemals Urlaub", die es bei jeder Polizeidienststelle gibt.Weitere Infos erteilt auch Walter Johanßon unter Tel. 04181 - 285108.