Leichtkraftrad gestohlen

thl. Seevetal. In der Nacht zu Mittwoch begaben sich Diebe auf ein Grundstück am Schlesierweg in Fleestedt. Dort entwendeten sie ein hinter dem Haus abgestelltes Leichtkraftrad der Marke Generic Motor mit dem Kennzeichen WL - FK 69. Wie die Täter das Fahrzeug abtransportierten, ist unklar. Der Wert der Maschine wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.