Lenkräder und Navis ausgebaut

thl. Buchholz/Seevetal. In der Nacht von Montag auf Dienstag waren erneut Autoknacker im Landkreis Harburg aktiv. Insgesamt fünf Fälle in Buchholz und Seevetal wurden der Polizei gemeldet. Die Diebe hatten es auf Radio-Navigationssysteme sowie auf Multifunktionslenkräder samt Airbag der Automarken BMW und VW abgesehen.

In Buchholz brachen Unbekannte in der Feldblumenstraße in einen BMW X5 und in der Straße 'Am Kattenberge' in einen 3er BMW ein. In Maschen traf es einen VW Tiguan in der Straße 'Wilde Heide' sowie einen BMW X5 am Harburger Berg. Im Immenweg in Horst bauten die Täter das Lenkrad und das Navigationssystem eines 1er BMW aus.