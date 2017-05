Lkw-Ladung ging in Flammen auf

In der Straße "An der Koppel" in Tötensen brannte am Samstagmorgen gegen 7.40 Uhr auf Höhe des Sportplatzes ein abgestellter Lkw. Spaziergänger hatten das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. Beim Eintreffender Feuerwehr brannte der Inhalt des mit Werkstattabfällen voll beladenenTrucks.Zur ersten Brandeindämmung nahmen zwei Retter unter Atemschutz einSchaumrohr über eine Leiter vor. Parallel wurden alle umliegenden Gulliesgegen kontaminiertes Löschwasser abgedichtet. Zwischenzeitlich konnte derTrucker ermittelt und zur Einsatzstelle befördert werden. Aufgrund der sich bereits in der gesamten Ladung ausgebreiteten Glutnester, wurde ein Entleeren des Fahrzeuges notwendig. Da der Lkw unbeschädigt war und noch fahren konnte, wurde er von einer Feuerwehr- und Polizeikolonne zur Müllumschlagsanlage in Nenndorf gefahren. Dort wurde der Müll abgekippt und abgelöscht.Die Feuerwehren aus Tötensen und Leversen-Sieversen waren mit 31 Kameradenrund vier Stunden im Einsatz.