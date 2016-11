Mädchen (7) von der Hüpfburg geschleudert

thl. Winsen. Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Nachmittag des 3. November in einem Indoor-Spielplatz an der Osttangente in Winsen. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand spielte das siebenjährige Opfer im Rahmen einer Geburtstagsveranstaltung auf einer Hüpfburg, die nur für Personen unter zwölf Jahren zugelassen ist. Trotz entsprechendem Hinweisschild begab sich ein erwachsener Mann zusammen mit einem kleinem Mädchen, welches seine Tochter gewesen sein könnte, ebenfalls auf die Hüpfburg. Dort sprang der Mann so stark, dass das Opfer über eine seitliche Begrenzung hinweg mehrere Meter durch die Luft

katapultiert wurde und schließlich erst außerhalb des Sicherheitsbereiches auf den Boden stürzte. Durch den Aufprall erlitt das Opfer eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schädelbruch. Es musste mehrere Tage stationär in einer Kinderklinik behandelt werden.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. Es wird davon ausgegangen, dass der bisher unbekannte Mann das Geschehen bemerkt haben muss und sich anschließend, ohne dem Mädchen zu helfen, vom Geschehensort entfernt hat.

Der etwa 30-jährige, blonde, schlanke Mann soll einen dunklen sog. Norweger-Pullover mit einem Streifen auf der Brust getragen haben. Auf diesem Streifen seien Sterne oder Schneeflocken abgebildet gewesen. Zusätzlich soll der Mann eine dunkle Hose mit roten Applikationen an den Seiten getragen haben. Der Mann soll in

Begleitung eines vier bis sechs Jahre alten Mädchens gewesen sein. Die Polizei hat mehrere Beweismittel im Indoorspielplatz sichergestellt, die derzeit noch ausgewertet werden. Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann bitte an die Polizei unter Tel. 04171 - 7960.