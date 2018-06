Mann wollte Elfjährige bestehlen

mum. Winsen. Ein besonders dreister Raubversuch ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Rathausstraße in Wisnen. Ein elf Jahre altes Mädchen hatte gerade ihr Handy im Rucksack verstaut, als sich eine männliche Person näherte und versuchte, ihr den Rucksack zu entreißen. Das Mädchen hielt die Tasche mit aller Kraft fest und schrie um Hilfe. Schließlich ließ der Täter von ihr ab und flüchtete unerkannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 185 Zentimeter groß, schlanke Statur, bekleidet mit Flecktarnhose und dunklem Kapuzenpulli. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen. Außerdem trug er einen schwarzen Schal.

• Hinweise nimmt an die Polizei in Winsen unter 04171 - 7960 entgegen.