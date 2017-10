Mercedesfahrer in Maschen in Schlangenlinien unterwegs

bim. Winsen. Einen Mercedes, der auf der A39 vom Maschener Kreuz kommend in Schlangenlinien in Richtung Lüneburg unterwegs war, meldeten Zeugen am Dienstag gegen 10.50 Uhr. Beamte der Autobahnpolizei postierten sich an der Anschlussstelle Winsen-Ost und lotsten den Wagen wenig später auf einen Parkplatz. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer fest, der beim Atemalkoholtest mehr als zwei Promille pustete.