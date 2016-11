Mit 1,7 Promille am Steuer erwischt

ce. Rottorf. Satte 1,7 Promille hatte der Fahrer (44) eines Kleinstransporters im Blut, als die Polizei ihn am Freitagnachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der B4 in Rottorf stoppte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.