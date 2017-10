Mit dem E-Bike gegen den Baum gefahren

as. Winsen. Mit seinem E-Bike war ein 33-jähriger Mann am heutigen Dienstag gegen 6.10 Uhr in Roydorf auf dem Radweg an der Osttangente unterwegs. Um zwei "unmotorisierte" Fahrradfahrer zu überholen, scherte der Mann auf die Fahrbahn aus. Beim Wiedereinscheren auf den Geh- und Radweg übersah er einen Baum und prallte frontal dagegen. Der 33-jährige zog sich einige Prellungen zu.