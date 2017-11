Mit zuviel Promille am Steuer erwischt

ce. Winsen. Mehr als 1,5 Promille im Blut hatte ein angetrunkener Autofahrer (42), den die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Winsen erwischte. Der Mann versuchte sich zunächst durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, manövrierte sein Fahrzeug jedoch bei der Grundschule in Borstel in eine Sackgasse. Dort konnte er von den Ordnungshütern gestellt werden, und der Führerschein wurde ihm abgenommen.